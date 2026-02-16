Überraschungspatch für Baldur's Gate 3

„Baldur's Gate 3“ zählt zweifelsohne zu dem Besten, was das CRPG-Genre in den vergangenen zehn Jahren hervorgebracht hat. Und obwohl Entwickler Larian Studios unlängst mit „Divinity“ bereits sein nächstes Projekt angekündigt hatte, wurde nun überraschend ein weiterer Patch für „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht – und das trotz früherer Aussagen, wonach die Arbeiten an dem Rollenspiel abgeschlossen seien.

Wer jedoch auf ein grösseres Story-Update oder gar einen neuen Content-DLC gehofft hatte, dürfte enttäuscht werden. Bei dem unerwarteten Patch handelt es sich vielmehr um ein technisches Update, das mehrere kleinere Bugs und Fehler behebt. Unter anderem hatten Spielerinnen und Spieler weiterhin mit nicht ladbaren Speicherständen zu kämpfen, während es bei anderen beim Übergang von Akt 2 zu Akt 3 zu beschädigten Spielständen kam.

„Baldur’s Gate 3“ ist neben dem PC auch für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S im Handel erhältlich. Mit „Divinity“ wiederum führt Larian die Entwicklung der eigenen Rollenspielmarke fort, an der das Studio bereits vor der Arbeit an dem auf dem Dungeons-&-Dragons-Universum basierenden „Baldur’s Gate 3“ tätig war.