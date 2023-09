Crossplay für Baldur's Gate 3 in Planung

Gestern ist "Baldur's Gate 3" bekanntlich auch für PS5 erschienen. Jetzt haben sich die Larian Studios deshalb erstmals offiziell zum Thema Crossplay für das Rollenspiel geäussert.

So sagt dessen Director of Publishing, Michael Douse, dass Crossplay für "Baldur's Gate 3" schon immer in Planung und ein Teil der Roadmap gewesen sei. Allerdings wolle und könne man momentan kein konkretes Datum für dessen Implementierung nennen.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erschien am 6. September auch für PS5. Die Portierung für Xbox Series X folgt noch in diesem Jahr.