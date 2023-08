Baldur's Gate 3: Downloadtermine für die PS5-Version

Anfang September werden bekanntlich auch PS5-Besitzer in den Genuss von "Baldur's Gate 3" kommen. Die Larian Studios haben jetzt klargestellt, ab wann der Download der Konsolenfassung möglich sein wird.

So können Käufer der Digital Deluxe Edition am 31. August um 18 Uhr mit dem Download von "Baldur's Gate 3" beginnen - genau 48 Stunden, bevor sie Zugriff auf das Spiel haben. Für alle anderen ist es am 4. September um 18 Uhr soweit.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erscheint am 6. September auch für PS5. Eine Version für Xbox Series X ist offiziell bestätigt, aber noch nicht genauer terminiert.