Baldur's Gate 3: Einfacher Tipp zur Bug-Reduzierung

Trotz einiger Patches wird "Baldur's Gate 3" leider immer noch von Bugs geplagt. Im Laufe der letzten Tage tauchte jetzt ein unkonventionelles Gegenmittel dafür auf.

So schlagen die Entwickler selbst bei Reddit vor, längere Pausen in "Baldur's Gate 3" einzulegen, weil dies die Häufigkeit von Bugs reduziere. Der Vergleich zu einem aufgeräumten E-Mail-Postfach wird auch gezogen, da sich in diesem keine elektronische Post ansammeln könnte und in "Baldur's Gate 3" wäre dies ähnlich.

Als Antwort darauf wurde jedoch von einigen Spielern moniert, dass "Baldur's Gate 3" aufgrund seiner Story nicht unbedingt längere Auszeiten fördere. Zudem würde es viele Sidequests geben, die zum stundenlangen Erforschen geradezu einladen.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erscheint am 6. September auch für PS5. Eine Fassung für Xbox Series X ist zwar offiziell bestätigt, aber noch nicht genauer terminiert.