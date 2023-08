Baldur's Gate 3: Erster "richtiger" Patch wird umfangreich

Wie wir in den vergangenen Tagen bereits berichtet haben, wurden schon einige Patches bzw. Hotfix für "Baldur's Gate 3" veröffentlicht. Wenn man den Entwicklern glauben mag, waren dies allerdings nur kleine Fische.

So haben die Larian Studios in Person von Gründer und CEO Swen Vincke bei Twitter versprochen, dass noch ein vierter Hotfix folgen wird bzw. inzwischen verfügbar sein müsste. Der anschliessende erste "richtige" erste Patch wird dann über 1.000 Änderungen und Optimierungen mit sich bringen. In einem zweiten Patch werden schliesslich auch die Änderungswünsche der Community berücksichtigt. Ein Zeitfenster für die beiden Patches gibt es bisher jedoch leider noch nicht.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erscheint am 6. September auch für PS5. Eine Version für Xbox Series X ist offiziell bestätigt, aber noch nicht genauer terminiert.