Fünfter Hotfix für Baldur's Gate 3

Simultan zum Release der PS5-Fassung veröffentlichen die Larian Studios den fünften Hotfix für "Baldur's Gate 3". Erste Korrekturen an besagter Konsolenportierung des Rollenspiels werden damit natürlich auch vorgenommen.

Wie wir es bereits gewohnt sind, optimiert auch der fünfte Hotfix "Baldur's Gate 3" an allen Ecken weiter und denkt dabei wiegesagt auch an die PS5-Version. Wer sich diesbezüglich für die volle Info-Dröhnung interessiert, sei hiermit an die englischen Patchnotes verwiesen.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erscheint heute auch für PS5. Die Portierung für Xbox Series X folgt noch in diesem Jahr.