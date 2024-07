Baldur's Gate 3: Geschlossene Beta zum siebten Patch verschoben

Die Larian Studios haben quasi in letzter Minuten die geschlossene Beta zum siebten Patch für "Baldur's Gate 3" verschoben. Dies hat aber auch einen driftigen Grund.

So erklären die Larian Studios in einem offiziellen Statement, dass man kurz vor dem Release des Patches einen schwerwiegenden Bug feststellte. Dieser muss natürlich erst aus dem Weg geräumt werden, bevor die Community losspielen darf. Man peilt allerdings an, den siebten Patch für "Baldur's Gate 3" noch in dieser Woche zu veröffentlichen, sodass sich die Verzögerung insgesamt in Grenzen halten dürfte..

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August 2023 für den PC erhältlich und erschien am 6. September 2023 auch für PS5. Die Xbox-Konsolen wurden schliesslich am 8. Dezember 2023 bedient.