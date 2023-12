Herr der Ringe-Stars spielen Baldurs Gate 3

Larian Studios hat heute im Rahmen der Feiertage ein neues Video veröffentlicht, in dem zwei bekannte Gesichter ein ganz besonderes Abenteuer in "Baldur’s Gate 3" erleben. CEO Swen Vincke begrüsst die beiden Schauspieler Elijah Wood und Sean Astin, bekannt für ihre Rollen als Frodo Beutlin und Samweis Gamdschie in der Der Herr der Ringe-Trilogie, die zum ersten Mal in die Vergessenen Reiche eintauchen und Faerûn erkunden. Nachdem Elijah Wood ein verfluchtes Artefakt findet, verspürt er den Drang, einen dunkleren Weg zu beschreiten – zum Nachteil seiner Gefährten.

"Als jemand, dem es an Erfahrung mit RPGs mangelt, hat das Spielen und Entdecken von Baldur's Gate 3 mit Sean zusammen Erinnerungen an gemeinsame Abenteuer wachgerufen, die mich direkt in die Welt versetzt haben. Was für ein brillantes, reichhaltiges und wunderschön detailliertes Spiel!"

Elijah Wood

"Baldur’s Gate 3 ist absolut genial! Es hat so viel Spass gemacht, mit Elijah die Welt zu erkunden. Wer hätte gedacht, dass es andere Enden gibt, wenn man in eine Höhle voller Feuer geht?"

Sean Astin