Baldur's Gate 3: Honour Mode eine grosse Herausforderung

Die Larian Studios haben einige interessante Statistiken zu "Baldur's Gate 3" vorgelegt. Diese verraten uns viel über das Rollenspiel und seine Konsumenten.

Besagte Statistiken zu "Baldur's Gate 3" finden wir bei X (ehemals Twitter). Dabei erfahren wir etwa, dass das Rollenspiel mittlerweile von mehr als 1,3 Millionen Spielern erfolgreich gemeistert wurde.

Gleichzeitig entpuppt sich der Honour Mode von "Baldur's Gate 3" als extrem harte Nuss. So entnehmen wir den Zahlen der Larian Studios, dass weniger als 0,5 Prozent der Spieler ihn bezwungen haben. Das ist wohl die Definition einer echten Herausforderung, aber so soll es sein.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erschien am 6. September auch für PS5. Die Xbox Series X soll noch in diesem Jahr versorgt werden. Der Termin dafür wird in der kommenden Nacht auf den Game Awards verkündet.