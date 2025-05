Hotfix 31 für Baldur's Gate 3 erschienen

Entwickler und Publisher Larian Studios hat inzwischen Hotfix 31 für "Baldur's Gate 3" veröffentlicht. Praktischerweise wird auch verraten, was sich damit an dem langlebigen Rollenspiel ändert.

Demnach nimmt auch Hotfix 31 wieder zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen an "Baldur's Gate 3" vor. Exemplarisch wären hier die neuen Unterklassen, das Gameplay und der Fotomodus zu nennen. Sämtliche Details dazu können wir, wie gewohnt, in den umfangreichen englischen Patchnotes nachlesen. Mal sehen, ob noch ein 32. Hotfix folgen wird oder die Entwicklungsarbeiten an dem Rollenspiel damit endgültig abgeschlossen sind.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August 2023 für den PC erhältlich und erschien am 6. September 2023 auch für PS5. Die Xbox-Konsolen wurden schliesslich am 8. Dezember 2023 bedient.