Baldurs Gate 3: Neuer Gameplay-Trailer

Larian Studios hat heute im Rahmen des Summer Game Fest einen zweiten Antagonisten in "Baldur’s Gate 3" enthüllt. Das mit Spannung erwartete Rollenspiel erscheint am 31. August für PlayStation 5, PC und Mac.

Nach dem kürzlichen Verschwinden von Herzog Ravengard hat sich die Stadt von Baldur’s Gate an den aufstrebenden Konstrukteur Lord Enver Gortash gewandt, der mit den Steel Watchers magische Clockwork Warrior erschaffen hat, um die Stadt zu beschützen. Als neu ernannter Beschützer von "Baldur’s Gate" ist Gortash eine der mächtigsten Figuren innerhalb der Stadtmauern.

Lord Enver Gortash wird von dem preisgekrönten Schauspieler Jason Isaacs gespielt, der für Rollen wie Lucius Malfoy in der "Harry Potter"-Reihe und Captain Hook in "Peter Pan" (2003) bekannt ist.

Bei der Ankunft in der titelgebenden Stadt von "Baldur’s Gate" finden sich Spieler inmitten eines gefährlichen Machtkampfes wieder, in dem viele Fraktionen und Mächte um die politische Kontrolle über diesen komplexen Organismus einer Stadt kämpfen, in dem es ohnehin schon schwierig ist, Freund von Feind zu unterscheiden. Die schauspielerischen Fähigkeiten von Isaac verleihen den Charakteren, die Spieler in "Baldur’s Gate" begegnen werden, eine zusätzliche Tiefe. Spieler müssen sich mit dem Hauptantagonisten auseinandersetzen, wenn sie sich in die moralischen grauen Gassen und Hafengebiete der weitläufigen Stadt des Spiels wagen.