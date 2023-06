Baldurs Gate 3: Neues Video von Larian

Nach dem Summer Game Fest in der vergangenen Woche, bei dem Schauspieler Jason Isaacs in der Rolle des zweiten Hauptbösewichts von "Baldur's Gate 3" vorgestellt wurde, gewährte Larian Studios den Spielern auf der PC Gaming Show zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Blick auf die kultige Stadt Baldur's Gate in den Vergessenen Reichen.

Mit einer Aufnahme der weitläufigen Gewässer des Chionthar-Flusses beginnt das Videomaterial, das eine vollständige Next-Gen-Neuinterpretation dieses kultigen Fantasy-Schauplatzes zeigt, während das Entwicklerteam über das gewaltige Unterfangen spricht, Baldur's Gate für ein modernes Rollenspiel neu zu erschaffen.

Die Stadt Baldur's Gate ist eine Metropole mit labyrinthischen Strassen, mit Gassen, Tempeln und überfüllten Gasthäusern, in denen es vor Leben nur so wimmelt, und mit Geschichten, die in das Leben eines jeden Einheimischen eingewoben sind, dem man begegnet.

"Wir können viel mehr von der Stadt auf den Bildschirm bringen als 1998. Wir können etwas machen, das immersiver und vielfältiger ist und mehr Textur hat." Lawrence Schick, Experte für narratives Design

Auch die Stadt selbst ist grösser als alle bisherigen Versionen dieses Schauplatzes. Die Strassen - die sich von den bedrohlichen Strassen der Äusseren Stadt über die opulenten Anwesen der Oberstadt bis hin zu den dunklen Gassen der Unterstadt erstrecken - sind mit einer Vielzahl von Charakteren bevölkert, von denen jeder seine eigenen Geschichten, gut gehüteten Geheimnisse und persönlichen Reaktionen hat.