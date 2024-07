Baldur's Gate 3: Neuigkeiten zum siebten Patch

Die Larian Studios haben neue Details zum mittlerweile siebten Patch für "Baldur's Gate 3" verraten. Dieser erscheint bekanntlich irgendwann im September.

Wie wir bereits wissen, wird der siebte Patch für "Baldur's Gate 3" Mod-Support ergänzen. Eine neue Info ist dagegen, dass dieser auch eine nötige Änderung am Splitscreen-Modus vornimmt. So wird dieser wieder zu einem Bildschirm, wenn die Charaktere entsprechend nah beieinander stehen. Optimierungen am Honour Mode und neue Zwischensequenzen bei Evil Playthroughs sind ebenfalls angedacht.

Gleichzeitig betont man, dass der siebte Patch für "Baldur's Gate 3" nicht der letzte sein wird. So gibt es immer noch Features, die von der Community gewollt werden, wie etwa Crossplay oder ein Fotomodus. Am Spiel selbst könne an einigen Stellen auch noch geschraubt und optimiert werden.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August 2023 für den PC erhältlich und erschien am 6. September 2023 auch für PS5. Die Xbox-Konsolen wurden schliesslich am 8. Dezember 2023 bedient.