Neunter Hotfix für Baldur's Gate 3 verfügbar

Die Larian Studios schrauben weiter unermüdlich an "Baldur's Gate 3". Inzwischen wurde der mittlerweile neunte Hotfix für das Rollenspiel veröffentlicht.

So erlaubt uns der neunte Hotfix für "Baldur's Gate 3" jetzt etwa, den Namen unseres Charakters zu ändern. Der vergangene Hotfix hatte bereits den lange gehegten Wunsch der Fans erhört und eine Änderung der Optik ermöglicht. Abseits davon wurden wieder viele kleine Änderungen und Optimierungen vorgenommen. Wer sich diesbezüglich die volle Info-Dröhnung geben will, sei hiermit an die englischen Patchnotes verwiesen.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August für den PC erhältlich und erschien am 6. September auch für PS5. Die inzwischen bestätigte Portierung für Xbox Series X folgt noch in diesem Jahr.