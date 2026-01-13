Seit der Enthüllung der Switch 2 gibt es immer mal wieder Gerüchte, dass irgendwann auch "Baldur's Gate 3" dafür erscheinen könnte. Jetzt haben sich die Larian Studios höchstselbst dazu geäussert.

So erklärt man im Rahmen einer AMA-Session bei Reddit, dass "Baldur's Gate 3" nicht für Switch 2 veröffentlicht wird. Als Grund gibt man an, dass diese Entscheidung ausserhalb des Unternehmens liegt.

Der CEO der Larian Studios verweist in diesem Zusammenhang zusätzlich auf die fehlende Zuständigkeit während der Insider Nate The Hate von einem belasteten Verhältnis zwischen den Larian Studios und Hasbro beziehungsweise Wizards of the Coast spricht. Weitere Gründe wurden jedoch offiziell nicht genannt.

"Baldur's Gate 3" ist seit 3. August 2023 für den PC erhältlich und erschien am 6. September 2023 auch für PS5. Die Xbox-Konsolen wurden schliesslich am 8. Dezember 2023 bedient.