Baldur's Gate 3 doch mit etwas Crunch-Time

"Baldur's Gate 3" ist zurecht als bestes Spiel des vergangenen Jahres ausgezeichnet worden und begeistert bis heute die immense Spielerschaft. Wie nun jedoch bekannt wurde, entstand das CRPG nicht, ohne dass Entwickler Larian hier und da einiges an Crunch-Zeit investieren musste.

In einem Interview mit CEO Swen Vincke sprach dieser über die Arbeitsweise bei "Baldur's Gate 3" und wie Larian Studios dabei verfahren ist. So gab er im Zuge der Digital Dragons Konferenz an, dass das Computer-Rollenspiel nicht gänzlich ohne Crunch-Time ausgekommen sei, obwohl diese weniger Zeit in Anspruch genommen habe, als es bei früheren Spielen des Entwicklerstudios der Fall gewesen war.

Vincke selbst ist der Meinung, dass Spiele wie "Baldur's Gate 3" oder "Divinity: Original Sin II" nicht ohne das Aufbringen von Überstunden in entsprechender Qualität produziert werden können. "Natürlich weniger bei Baldur's Gate 3 als früher", sagte Vincke auf die Frage, ob die Mitarbeiter von Larian Überstunden machen mussten, um die Entwicklung abzuschliessen. "Es wäre eine Lüge zu sagen, dass wir es nicht getan haben. Es sind Dinge passiert, die wir nicht vorhergesehen haben."

"Baldur's Gate 3" ist mittlerweile für alle gängigen Plattformen im Handel erhältlich.