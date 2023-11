Baldur's Gate 3: Xbox Series X/S Termin möglicherweise geleaked

Bei der Xbox-Version von "Baldur's Gate 3" kam es zu einigen Verzögerungen. Es hiess jedoch, dass sie noch in diesem Jahr erscheinen wird. Wann genau, wurde jedoch offen gelassen. Einem sich auf anonyme Quellen innerhalb von Larian Studios stützenden Bericht von Exputer zufolge soll das Rollenspiel am 06. Dezember erwartet werden.

Der Leak folgt kurz auf Larian CEO Swen Vinckes Update im oberen Tweet, dass die Xbox-Version derzeit aktiv getestet wird und nach wie vor für das Jahr 2023 angepeilt ist. Bei dem 06. Dezember ist jedoch hervorzuheben, dass es sich um den 'erwarteten' Release-Termin handelt. Sollte bei den Playtests etwas dazwischen kommen, wird sich dieser selbstverständlich auf später im Dezember oder sogar 2024 verzögern. Nichtsdestoweniger sollte, vorausgesetzt das Datum stimmt, weil das Jahr sich bereits allmählich dem Ende neigt, eine baldige offizielle Ankündigung anstehen.

Larians Director of Publishing Michael Douse deutet hingegen an, dass so lange an dem Game gearbeitet werde, bis es fertig sein wird, ohne, dass ein konkreter Termin angesetzt ist:*

*Passage nachträglich hinzugefügt.