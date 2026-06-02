Baldur's Gate II: Remake in der Mache?

Momentan macht das Gerücht über eine Neuauflage von "Baldur's Gate II" die Runde. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Konkret berichtet PC Gamer, dass Wizards of the Coast angeblich an einem Remake von "Baldur's Gate II" arbeitet. Dies würde gleichzeitig auch ein Comeback des damaligen Co-Lead Designers Kevin Martens bedeuten. Bei diesen Informationen beruft man sich auf mit dem Projekt vertraute Quellen, aber offiziell angekündigt ist bisher noch nichts.

Wir meinen: Nach dem kommerziellen Erfolg von "Baldur's Gate 3" klingt ein derartiges Projekt zumindest nicht unrealistisch. Vielleicht erfolgt eine Vorstellung ja bereits bei einer der zahlreichen Spiele-Präsentationen in den nächsten Tagen.

In PAL-Gefilden ist "Baldur's Gate II" seit 29. September 2000 für den PC erhältlich.