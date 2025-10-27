Ball x Pit in dieser Woche auch für Switch 2

Publisher Devolver Digital und Entwickler Kenny Sun haben einen Releasetermin für die Switch-2-Fassung von "Ball x Pit" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich nicht mehr lange gedulden.

So ist "Ball x Pit" schon ab morgen auch für Switch 2 erhältlich. Über eventuelle Unterschiede zu den übrigen Fassungen wird in diesem Kontext nichts gesagt, weswegen wir von einer originalgetreuen 1:1-Portierung eingehen.

Für Inhaber der Switch-Version gibt es übrigens eine gute Nachricht. Hierfür gibt es nämlich eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit.

Das letzte Lebenszeichen von "Ball x Pit" hatte es im August bei einem Indie World Showcase von Nintendo gegeben. In diesem Rahmen wurde ein neuer Trailer zu dem Spiel gezeigt.

"Ball x Pit" erschien bereits am 15. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.