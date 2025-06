Demo zu BALL x PIT verfügbar

Zu dem vor Kurzem vorgestellten "BALL x PIT" hat es im Vorfeld des Summer Game Fests weitere Informationen gegeben. So ist nun bekannt, dass das Action-Roguelike von Kenny Sun noch in diesem Jahr für Xbox Series, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Für den PC ist zudem eine Demo verfügbar. Für diese Ankündigung hat Publisher Devolver Digital viele Ressourcen aufgewendet und ein humorvolles Video erstellt, wie wir es in dieser Zeit des Jahres von dem Publisher kennen.

Über BALL x PIT

"BALL x PIT ist ein rasantes Fantasy-Rogue-lite-Spiel, in dem Helden Bälle finden müssen, um tiefer in eine scheinbar bodenlose Grube voller Monster einzutauchen. Entwickle auf der Suche nach Schätzen geheimnisvolle Munition und Ressourcen und rekrutiere zusätzliche Helden, die dir bei deiner gefährlichen Suche helfen.

Ballbylon ist gefallen. Nachdem ein kometenhaftes und völlig unerwartetes Ereignis die grosse Stadt vernichtet hat, bleibt nur noch eine bedrohliche, klaffende Grube zurück. Schatzsucher von nah und fern strömen zum Grab der Stadt und untersuchen die Tiefen auf der Suche nach Ballbylons verstreuten Reichtümern. Nur wenige kehren zurück.

In der Grube wimmelt es von Armeen barbarischer Kreaturen, die wild entschlossen sind, dein Abenteuer zu beenden, bevor es überhaupt begonnen hat. Mit einem wachsenden Arsenal an magischen Geschossen bewaffnet, kämpfst du dich durch mehrere Ebenen mit immer anspruchsvolleren Hindernissen, um die ultimativen Preise zu gewinnen und Neu-Ballbylon wiederaufzubauen.

Fusioniere deine Bälle

Das Ballfusion-System lädt zu explosiven Experimenten mit über 60 zufällig ausgewählten Bällen ein, die du auf deiner Reise ausrüsten und kombinieren kannst. Entdecke übermächtige Kombinationen und unerwartete Synergien aus Hunderten von möglichen Ergebnissen.

Errichte Neu-Ballbylon

Erweitere Neu-Ballbylon um über 70 einzigartige Gebäude, die Spielboni bieten und weitere Power-ups, neue Charaktere und vieles mehr freischalten! Während deine Gemeinschaft wächst, kannst du heimkehrende Helden mit automatisierten Aufgaben betrauen, um Ressourcen zu erhalten, während du tiefer in die Grube eintauchst.

Entdecke neue Reiche

Stelle dich Legionen verschiedener Gegner in der Grube und kämpfe dich durch karge Wüsten, gefrorene Höhlen, wilde Wälder und vieles mehr. Jede Region hält ihre eigenen einzigartigen Gefahren sowie Horden immer anspruchsvollerer Gegner und mächtiger, bildschirmfüllender Bosse bereit.

Rekrutiere weitere Jäger

Während du die Grube erkundest, wirst du auf andere Schatzsucher treffen, die nur darauf warten, ihre Fähigkeiten in deine Expedition einzubringen. Jeder Charakter verfügt über einzigartige, aufrüstbare Mechaniken, die das Gameplay grundlegend verändern. Experimente und Anpassungen sind entscheidend für den Erfolg von Neu-Ballbylon!"