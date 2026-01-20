Ball x Pit: Gratis-Update vorgestellt

Publisher Devolver Digital und Entwickler Kenny Sun haben ein kostenloses Update für "Ball x Pit" in Aussicht gestellt. Dieses wird bereits nächste Woche verfügbar sein.

Demnach ist das sogenannte "The Regal Update" für "Ball x Pit" ab 26. Januar erhältlich. Es erweitert den Titel um eine Fülle neuer Inhalte, darunter zwei neue Charaktere, acht Bälle, Passivfähigkeiten und einige Funktionen. Bei den neuen Charakteren handelt es sich um Carouser, dessen zurückkehrende Bälle um ihn herum kreisen und Falconer, flankiert von ihren beiden treuen Falken, die Bälle werfen.

Aber das ist noch nicht alles, denn es wird auch explizit von einer Überraschung gesprochen. Was das genau ist, werden wir aber wohl erst am 26. Januar erfahren.

"Ball x Pit" erschien am 15. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgte am 28. Oktober 2025.