Ballgame vorgestellt

Publisher und Entwickler Human Computer kündigt "Ballgame" für den PC an. Erste bewegte Bilder hat man in Form eines Teasers auch parat.

Hier werden wir fast eine Minute lang auf "Ballgame" eingestimmt. Dabei bekommen wir hauptsächlich das grundsätzliche Spielkonzept erklärt. Stilistisch setzt man auf knallbunte Bilder und flott zusammengeschnittene Sequenzen.

Bei "Ballgame" handelt es sich um ein Physik-Plattformspiel, in dem wir selbst die Rolle des Balls übernehmen. Wir nehmen darin an hochkarätigen Turnieren, physikalisch herausfordernden Gesellschaftsspielen und von Flippern inspirierten Parcours teil, welche alles andere als Golf sind.

"Ballgame" erscheint im weiteren Jahresverlauf.