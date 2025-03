Ballistic Moon wohl geschlossen

Es sieht so aus, als wäre der Entwickler Ballistic Moon heimlich, still und leise geschlossen worden. Bereits im vergangenen September war es dort zu Entlassungen gekommen (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle).

Demnach mehren sich aktuell die Berichte, wonach es bereits Ende 2024 zu einer weiteren Entlassungswelle bei Ballistic Moon kam und nun quasi keine Mitarbeiter mehr vorhanden sind. Dazu würde auch passen, dass Spieler des Remakes von "Until Dawn" zwar immer mal wieder Bugs und Ungereimtheiten meldeten, sich daraufhin aber rein gar nichts tat. Gerüchteweise soll nämlich schon länger kein Entwickler des Teams mehr vor Ort gewesen sein. Ein offizielles Statement zu dem Thema steht bisher aber noch aus.

Ballistic Moon hatte seinen Sitz in Woking (England).