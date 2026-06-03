Bancho the Chef angekündigt

Mintrocket, der Entwickler hinter "Dave the River", hat seinen nächsten Titel offiziell enthüllt: "Bancho the Chef". Dieses Abenteuer begleitet Bancho durch seine frühen Jahre als angehender Koch, in denen er durch Asien reist, um regionale Küchen zu studieren, sein Handwerk zu verfeinern und schliesslich der Koch zu werden, den die Fans kennen.

Durch die Verbindung von Kochsimulation mit leichtem RPG-Fortschritt schlüpft ihr in die Rolle von Bancho, während er seine Fähigkeiten durch praktische Erfahrung, die Entdeckung von Zutaten und das Restaurantmanagement verbessert. Ihr reist durch Orte wie Japan, Korea und China, lernt authentische Gerichte kennen, baut einen Ruf auf und schaltet neue Techniken durch eine Gameplay-Schleife frei, die geschichtenbasierte Missionen mit dem Handwerk des Kochens verbindet.

Im Kern bietet dieses Erlebnis ein Fortschrittssystem, bei dem das Erlernen von Zutaten, das Bedienen von Kunden und das Abschliessen von Herausforderungen in jeder Region zu Banchos Entwicklung beitragen. Während ihr eure kulinarische Expertise erweitert, schaltet ihr neue Rezepte frei, zieht weitere Kunden an und erlangt die Anerkennung lokaler Meister, um in neue Regionen vorzudringen, während ihr Banchos persönliche Reise und seine Verbindungen zur Welt von "Dave the River" aufdeckt.

"Bancho ist ein Charakter in Dave the River, und als etwas mysteriöse Persönlichkeit und fähiger Koch wussten wir, dass er eine eigene Hintergrundgeschichte verdient hat. Dieses Spiel ist aus vielen Gründen speziell für unser Team, und wir freuen uns, ein weiteres Abenteuer in die Welt zu bringen, die unsere Fans kennen."

Jaeho Hwang, Head of Mintrocket.