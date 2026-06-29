Banchou Tactics: Lion Heart angekündigt

Corecell Technology und ITSARAAMATA stellen uns "Banchou Tactics: Lion Heart" für PS5, Xbox Series X und Switch 2 vor. Einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Bei "Banchou Tactics: Lion Heart" handelt es sich um ein Indie-Action-Taktik-Rollenspiel, das in der rauen Welt rivalisierender japanischer Schulbanden spielt. Der Titel verbindet taktische Entscheidungen mit dynamischen Kämpfen, bei denen das richtige Timing entscheidend ist. Wir müssen unsere Züge planen, die Verbündeten positionieren und das Timing von Schlägen, Tritten, Abwehrmanövern, Kontern und Spezialangriffen meistern, um jeden Kampf zu gewinnen.

Wir begleiten Kusumi Kyoshiro, während er an der Seite unvergesslicher Verbündeter kämpft, rivalisierende Schulen herausfordert und in einer Geschichte über Freundschaft, Stolz und den Ehrgeiz, der Stärkste zu werden, die Ränge erklimmt. Auf seinem Weg begegnet er schillernden Helden und unerwarteten Handlungswendungen, welche dem Drama um die Schulrivalitäten zusätzlichen Charme verleihen.

Mit seinem unverbrauchten Setting rund um japanische Schulrivalitäten, dem aktiven Kampf-Timing und den nostalgischen taktischen Kämpfen bietet "Banchou Tactics: Lion Heart" ein frisches Indie-Action-Taktik-Rollenspeil-Erlebnis für Spieler, die Strategie mit einer knallharten Action-Note geniessen.

"Banchou Tactics: Lion Heart" erscheint im Laufe des dritten Quartals für die eingangs erwähnten Plattformen.