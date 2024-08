Band of Crusaders angekündigt

Virtual Alchemy, ein neu gegründetes Indie-Studio mit Sitz in Warschau, hat seinen ersten Titel vorgestellt: "Band of Crusaders", ein Witcher-ähnliches Strategie-RPG mit Echtzeitkämpfen, das in einer korrumpierten Version des mittelalterlichen Europas spielt.

Der Kontinent ist gefallen! Werde zum Grossmeister eines Ritterordens - rekrutiere deine Kreuzritter, baue dein Lager aus, kämpfe brutale Schlachten und verwalte ihre geistigen und materiellen Bedürfnisse, während sie durch die Lande ziehen, um die Mächte des Pandämoniums zurückzuschlagen.

"Wir wollten sehen, wie die Welt von The Witcher aussehen würde, wenn man alle Hexer entfernen würde."

*Virtual Alchemy"

"Band of Crusaders" bietet taktische Kämpfe zwischen eurer Gruppe mittelalterlicher Krieger und Dämonen, die direkt aus den Mythologien der Hölle stammen. Das Gameplay bietet eine sich entwickelnde Geschichte, die die Handlungsfähigkeit des Spielers in den Vordergrund stellt, während eine Vielzahl von Waffen und Fertigkeiten Rittern, Speerkämpfern, Bogenschützen, Schildwächtern und Kunsthandwerkern als Grossmeister der Kreuzritter zur Verfügung steht. B