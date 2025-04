Bandai Namco Cross Store in Birmingham

Bandai Namco hat die Eröffnung eines zweiten Flagship-Stores in Grossbritannien bekannt gegeben. Das neue zweistöckige Geschäft mit einer Vielzahl beliebter japanischer Marken und Attraktionen wird am 14. April 2025 in Birmingham, Midlands, als Bandai Namco Cross Store Birmingham eröffnet.

Nach der ersten Eröffnung und dem erfolgreichen Betrieb des Bandai Namco Cross Store Camden in London vor über einem Jahr kommt der Flagship-Store nun in die Midlands. Der Bandai Namco Cross Store Birmingham in der New Street, in zentraler Lage, bietet Kunden die Möglichkeit, Charaktere und Produkte und Events zu sehen, anzufassen und zu erleben sowie Teil einer Erfahrung zu werden, bei der Gäste lächeln und die Gemeinschaft und Unterhaltung feiern können.

"Birmingham in den Midlands ist ein grossartiger zentraler Standort für unser zweites Bandai Namco Cross Store. Nach dem grossen Erfolg des Bandai Namco Cross Store Camden in London freuen wir uns, eine gleichbleibende Erfahrung weiter nördlich im Land zu bieten, um die Nachfrage einer grossen und vielfältigen Kundenbasis zu erreichen. Gäste und Fans haben einen weiteren Entertainment-Knotenpunkt, um die beliebten japanischen IPs und Marken, die wir anbieten, zu erleben."

John McKenzie, Geschäftsführer von Bandai Namco Amusement Europe