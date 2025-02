Bandai Namco reduziert Belegschaft

Bereits im vergangenen Oktober hatte es vermehrt Berichte über Entlassungen bei Bandai Namco gegeben (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt gibt es konkrete Zahlen, die belegen, dass dies tatsächlich geschehen ist.

So vermelden inzwischen mehrere Websites, dass die Anzahl der Arbeiter bei Bandai Namco zwischen dem 1. April 2024 und dem 4. Februar 2025 tatsächlich von 1294 auf 1177 gesunken ist. Folglich haben dort in diesem Zeitraum 117 Leute ihren Job verloren. Es ist unklar, an welchen Projekten diese Leute arbeiteten und ob sie freiwillig das Unternehmen verliessen oder nicht.

Ein offizielles Statement von Bandai Namco zu dem Thema liegt noch nicht vor, aber sobald sich das ändern sollte, werden wir hier darüber berichten.