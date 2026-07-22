Bandai Namco: Dąs zeigt der Publisher an der gamescom

Bandai Namco hat für die diesjährige gamescom das Lineup an spielbaren Titeln in der Entertainment Area angekündigt. Ihr könnt erstmals in "Ace Combat 8: Wings of Theve" abheben. "Dragon Ball Xenoverse 3" wird ausserdem zum ersten Mal in Europa spielbar sein und Fans düsterer Fantasy dürfen sich darüber hinaus auf die weltweit erste öffentlich zugängliche Anspielmöglichkeit von "The Blood of Dawnwalker "freuen. Alle Fans sind eingeladen, den Stand von Bandai Namco in Halle 6.1, Stand A20/B021, zu besuchen.

Ace Combat 8: Wings of Theve

"Ace Combat 8: Wings of Theve" bietet eine tiefgründige und fesselnde Kampagne und verspricht das bislang filmreifste Erlebnis der gesamten Reihe. Spielende übernehmen darin die Rolle eines Elitepiloten, der für das Überleben seiner Heimat kämpft.

Entwickelt von Bandai Namco Aces Inc., hebt "Ace Combat 8: Wings of Theve" die Flug-Actionreihe auf ein neues Niveau, wenn es am 02. Oktober 2026 für PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC erscheint.

Dragon Ball Xenoverse 3

Aufbauend auf dem Vermächtnis der beliebten Serie liefert "Dragon Ball Xenoverse 3" ein neues "Dragon Ball"-Erlebnis. Ihr seid eingeladen, euren eigenen Helden zu erschaffen und eine bislang unerforschte Welt zu erkunden, die vom ursprünglichen Schöpfer Akira Toriyama erdacht wurde. Die Kombination aus epischem, storygetriebenem RPG mit rasanter Action verspricht eine denkwürdige Reise durch ein lebendiges neues Universum mit vielfältigen Charakteren.

"Dragon Ball Xenoverse 3" erscheint 2027 für PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC.

"The Blood of Dawnwalker" ist ein kommendes Open-World-Action-RPG vom Studio Rebel Wolves, angesiedelt in einer düsteren Fantasywelt im 14. Jahrhundert. Ihr schlüpft in die Rolle von Coen, einem jungen Mann, der zu einem sogenannten Dämmerblut geworden ist und fortan zwischen der Welt des Tages und dem Reich der Nacht wandelt. Die eigenen Entscheidungen – und auch Untätigkeit – beeinflussen Coens Reise, auf der er seine Familie vor dem skrupellosen Vampirfürsten Brencis retten will, der über seine Heimat Vale Sangora herrscht.

"The Blood of Dawnwalker" erscheint am 03. September 2026 für PlayStation 5, XBOX Series X|S und PC.