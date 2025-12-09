Bandai Namco: Tekken-Director verlässt das Unternehmen

Katsuhiro Harada, Director der "Tekken"-Serie, gibt bei X (ehemals Twitter) bekannt, dass er Bandai Namco Ende 2025 nach über 30 Jahren verlassen wird. Damit endet eine lange Erfolgsgeschichte.

Obwohl seine Eltern strikt gegen seine Berufswahl waren, trat Harada nach seinem Universitätsabschluss als Promoter bei Namco ein. Schnell erzielte er im Spielhallenbereich grosse Erfolge. So steigerte er die dortigen Umsätze zweimal hintereinander, was ihm auch eine Auszeichnung des damaligen Präsidenten einbrachte.

Durch diesen Zuspruch, wechselte er in die Spieleentwicklung. Er wirkte anschliessend an sämtlichen "Tekken"-Titeln mit, meist als Director, und übernahm vereinzelt auch einige Sprecherrollen. Abseits davon arbeitete er im Team von Project Soul an der "Soul Calibur"-Reihe mit. Bis 2019 war Harada zum Leiter der Fighting-Game-Esports-Sparte sowie zum General Manager von Bandai Namco aufgestiegen.