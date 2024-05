Kinoevent zum Film Mobile Suit Gundam Seed Freedom

Zusammen mit Partner Piece of Magic Entertainment (POM) bringt Bandai Namco Europe den Animefilm "Mobile Suit Gundam Seed Freedom" exklusiv am 15. und 16. Juni in die deutschen und am 22. und 23. Juni in die österreichischen und schweizerischen Kinos.

Das Event wird besonders für Fans gestaltet und findet nur an einem Wochenende statt. "Gundam Seed"-Fans können diese einzigartige Möglichkeit nutzen, um sich zu treffen und zusammen den neuen Film zum Franchise zu feiern. Tickets können bereits hier oder bei den teilnehmenden Kinos direkt erworben werden.

Veröffentlichung in Europa

POM Anime, eine Tochtergesellschaft von Piece of Magic Entertainment, die sich auf Anime-Inhalte spezialisiert, veröffentlicht "Mobile Suit Gundam Seed Freedom" in insgesamt 26 Ländern in Europa.

15. und 16. Juni 2024

Deutschland, Schweden, Spanien, Norwegen, Finland, Estland und Lettland

Am 22. und 23. Juni

Österreich, Schweiz, Italien, Dänemark, Island, Niederlande, Portugal, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Litauen, Kroatien, Serbien, Bosnien, Montenegro, Slowenien, Kosovo und Mazedonien

Am 28. und 29. Juni

Ungarn

"Wir sind stolz darauf, zusammen mit Bandai Namco Europe Mobile Suit Gundam Seed Freedom in die europäischen Kinos zu bringen.Diese besondere Veröffentlichungsstrategie erlaubt uns nicht nur, die Fans zu erreichen, sondern stellt auch sicher, dass der Film in vielen Teilen Europas auf der grossen Leinwand erlebt werden kann. Wir freuen uns sehr, Bandai Namco Europe in ihrem Vorhaben, einer der beliebtesten Marken Japans zu den europäischen Fans zu bringen, unterstützen zu können."

Caspar Nadaud, CEO von Piece of Magic Entertainment

"Nach 20 Jahren des Wartens konnte Mobile Suit Gundam Seed Freedom mit 2,69 Millionen verkauften Kinotickets den bisher grössten Erfolg der Reihe in Japan verzeichnen. Auch der internationale Kinostart wird mit 56 Ländern und Gebieten der bisher grösste sein. Wir freuen uns, dieses Erlebnis mit leidenschaftlichen Fans der Reihe und Enthusiasten japanischer Animationswerke weltweit teilen zu dürfen."

Aâdil Tayouga, Licensing & Business Strategy Director bei Bandai Namco Europe