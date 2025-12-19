Bandai Namco verkauft Limbic Entertainment

Bandai Namco gibt die Trennung von dem deutschen Entwicklerstudio Limbic Entertainment bekannt. Den Zuschlag hat ein privater Investor mit Schwerpunkt Videospiele erhalten.

Bandai Namco ordnet den Schritt in eine strategische Neuausrichtung ein, welche vorsieht, das Portfolio stärker auf Geschäftsfelder mit besonders leistungsfähigen Inhalten zu konzentrieren. Limbic Entertainment soll unter dem neuen Eigentümer seine unternehmerische und kreative Arbeit im Bereich Aufbau- und Managementsimulationen ungehindert fortsetzen.

Nach Angaben von Bandai Namco bleiben sowohl die bestehende Geschäftsführung als auch Name und Identität des Studios nach dem Verkauf unverändert. Der Investor wird gleichzeitig nicht näher benannt.

Limbic Entertainment entwickelte unter anderem "Park Beyond" und war 2022 von Bandai Namco erworben worden.