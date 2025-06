Summer Showcase von Bandai Namco angekündigt

Auch Bandai Namco hat einen eigenen Summer Showcase in Aussicht gestellt. Er kann bereits übermorgen ab 21 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Abseits eines kurzen Trailers gibt es auch schon handfeste Informationen zum Summer Showcase von Bandai Namco. So können wir uns darin unter anderem auf Trailer, Updates und Infos zu Titeln wie "Towa and the Guardians of the Sacred Tree", "Digimon Story Time Stranger","Code Vein 2", "The Blood of Dawnwalker", "Death Note Killer Within", "Everybody's Golf Hot Shots", "Little Nightmares 3" (wobei es hierzu ja erst einen separaten Showcase gab), "Patapon 1+2 Replay", "Shadow Labyrinth", "Super Robot Wars Y" oder "Tekken 8" freuen. Einige Überraschungen sollte es erfahrungsgemäss auch geben.

Welche Titel würdet ihr gerne beim Summer Showcase von Bandai Namco sehen?