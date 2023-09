Riot Forge kündigt Song of Nunu an

Riot Forge gibt bekannt, dass "Song of Nunu: A League of Legends Story", das handlungsbasierte Abenteuerspiel vom Entwickler Tequila Works, am 1. November 2023 für Nintendo Switch und PC veröffentlicht wird und ab jetzt vorbestellbar ist. Der Release-Termin für Konsolen steht noch nicht fest. Ausserdem kündigt Riot Games das von Lazy Bear Games entwickelte Crafting-RPG "Bandle Tale: A League of Legends Story" an, welches in der magischen Welt von Bandle spielt.

"Song Of Nunu: A League of Legends Story" erzählt die Geschichte der beiden League of Legends-Champions und besten Freunde Nunu und Willump. Spieler*innen werden durch die frostigen Weiten von Freljord wandern, klettern und Schlitten fahren und sich dabei Schneestürmen, wilden Wölfen und alter Magie stellen müssen. Durch das Lösen verschiedener Rätsel erkunden sie die Schneelandschaft und enthüllen nach und nach die verborgenen Geheimnisse unter dem Eis.

"Neben Song of Nunu" kündigt Riot ausserdem "Bandle Tale: A League of Legends Story" für das Jahr 2024 an. Darin schlüpfen Fans in die Rolle eines Yordles, einem der vielen flauschigen Einwohner der Stadt Bandle. Nach dem Ausfall des Portalnetzwerks von Bandle stürzt die Welt ins Chaos und das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Gemeinsam mit verschiedenen "League of Legends"-Champions können Spieler Gegenstände sammeln und herstellen, um Bandle und seine Bewohner zu retten. Der genaue Erscheinungstermin sowie Einzelheiten zur Collector’s Edition stehen noch nicht fest.

„Sowohl Song of Nunu als auch Bandle Tale zeigen ganz eindeutig, wozu Riot Forge imstande ist. Wir arbeiten mit unglaublich kreativen Entwicklern von Tequila Works und Lazy Bear Games zusammen, die mit ihrer Leidenschaft für Handlungen und Geschichten und ihren einzigartigen Stimmen das League of Legends-Universum bereichern. Die Studios haben wunderbare, sehr gefühlvolle Erfahrungen für die League-Fans von Runeterra geschaffen und bieten gleichzeitig Einstiegspunkte für Spieler, die diese unvergessliche Welt zum ersten Mal entdecken.“

Andrew Hoffacker, Director von Riot Forge