Banishers: Ghosts of New Eden verschoben

Schlechte Nachrichten für alle, die "Banishers: Ghosts of New Eden" am 7. November spielen wollten. Daraus wird nämlich leider nichts, wie Focus Entertainment jetzt bekanntgeben musste.

Demnach erscheint "Banishers: Ghosts of New Eden" nun erst am 13. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC. Als Grund für diese Massnahme schreibt der Publisher in einem kurzen Statement, dass gerade Richtung Jahresende viele Toptitel erscheinen und die neue Marke in einer weniger hektischen Zeit sicher auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient.

Über Banishers: Ghosts of New Eden

Tauche ein in die emotionale Geschichte zweier Menschen, deren Liebe vorherbestimmt war. Als Verbanner hilfst du den Bewohnern der Gemeinden in New Eden und vertreibst die Geister, welche sie plagen. Dich erwartet eine mystische Welt, reich an Geschichte, in der übernatürliche Kreaturen ihr Unwesen treiben und alte Geheimnisse gelüftet werden wollen. Setze deinen Kopf ein, um Rätsel zu lösen, und kombiniere Anteas und Reds Fähigkeiten im Kampf und bei der Erkundung, um die verlorenen Seelen zu verbannen, welche die Lebenden quälen.