Focus Entertainment hat einen ausführlichen Übersichtstrailer zu "Banishers: Ghosts of New Eden" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich knapp sieben Minuten lang die unterschiedlichen Facetten von "Banishers: Ghosts of New Eden" gezeigt. Dabei gibt es mitunter packende Sequenzen zu sehen und wir haben am Ende einen guten Überblick, was von dem Titel grundsätzlich zu erwarten ist.

Über Banishers: Ghosts of New Eden

Tauche ein in die emotionale Geschichte zweier Menschen, deren Liebe vorherbestimmt war. Als Verbanner hilfst du den Bewohnern der Gemeinden in New Eden und vertreibst die Geister, welche sie plagen. Dich erwartet eine mystische Welt, reich an Geschichte, in der übernatürliche Kreaturen ihr Unwesen treiben und alte Geheimnisse gelüftet werden wollen. Setze deinen Kopf ein, um Rätsel zu lösen, und kombiniere Anteas und Reds Fähigkeiten im Kampf und bei der Erkundung, um die verlorenen Seelen zu verbannen, welche die Lebenden quälen.

"Banishers: Ghosts of New Eden" erscheint am 7. November für PS5, Xbox Series X und den PC.