Eine Renaissance für Baphomets Fluch

Adventure-Fans aufgepasst: Revolution Software präsentiert auf der diesjährigen Gamescom in Köln zwei neue Projekte der “Baphomets Fluch”-Reihe.

Im neuen Kapitel, "Baphomets Fluch - Der Gral des Parzival", übernehmt ihr erneut die Rollen von Nico und George. Aufgrund eines alten Manuskripts finden sie sich in einer beängstigenden Verschwörung mit Nazi-Schatzsuchern, düsteren mittelalterlichen Geschichten und Quantenphysik wieder. Es geht dabei um nichts Geringeres als eines der grössten Geheimnisse der Menschheit: der Ort des Heiligen Grals. Ein mystischer Schatz, der seit zweitausend Jahren verloren ist. Allerdings müssen sich Nico und George beeilen, denn skrupellose Technologieunternehmer, korrupte Regierungsbehörden und milliardenschwere globale Energiekonzernen sind ebenfalls auf der Jagd nach dem Gral.

Das Abenteuer kommt mit einer 'Super 2D'-Grafik, die aus 2D-farbigen Hintergrundelementen besteht. Auf diese wird 3D-Geometrie angewendet, um eine einzigartige Optik zu generieren.

"Baphomets Fluch - Der Gral des Parzival" befindet sich in Entwicklung für PC, Konsole und mobile Geräte.

Bereits im Jahr 2024 könnt ihr das erste Abenteuer von George und Nico mit "Baphomets Fluch - Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged Edition" in ganz neuer Optik erleben. Ihr könnt erneut die Strassen von Paris erkunden, während sich George in eine mysteriöse Reise voller Intrigen und Gefahren verwickelt. Es erwarten euch exotische Orte, clevere Rätsel und eine dunkle Verschwörung, die die Geheimnisse der Tempelritter enthüllen. Das Spiel bewahrt dabei in 4K den visuellen Charme des Originals und verbessert viele Aspekte zeitgemäss.

"Baphomets Fluch - Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged Edition" erscheint 2024 für PC, Konsolen und mobile Geräte.

"Dies ist der Beginn der “Baphomets Fluch”-Renaissance. Mit “Der Gral des Parzival” und “Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged Edition” bieten wir bereits etablierten Fans die Möglichkeit, in die Welt von George und Nico erneut einzutauchen und neue Abenteuer zu erleben. Gleichzeitig wollen wir auch neuen Spielern einen Einstieg in die Serie anbieten. Beide Titel sind eigenständige Abenteuer, die keine Vorkenntnisse erfordern."

Charles Cecil, Gründer und CEO von Revolution Software

Was die “Baphomets Fluch”-Serie seit 1996 so besonders macht, sind die cleveren, witzigen Dialoge, eine spannende Geschichte gepaart mit herausfordernden Rätseln. Die Spiele nehmen Bezug auf reale historische Ereignisse und haben Fans bereits an verschiedene Orte auf der Welt entführt, wie Frankreich, Syrien, Ägypten, Spanien, Schottland und Irland. Mit mittlerweile fünf verschiedenen Serienablegern - sowie Neuauflagen auf dem Nintendo DS und für iOS - ist “Baphomets Fluch” eine der meistgefeierten Serien des Ponint-and-Click-Genres.