Das Leben an Bord eines U-Boots war noch nie einfach. Und mit dem neuen "Barotrauma"-Update "Calm Before the Storm" wird es noch düsterer, verstörender – und gewalttätiger.

Das neueste grosse Update für den seitlich schwenkenden (sic!) Unterwasser-Hochdruckkessel Barotrauma ist ab sofort verfügbar. Daedalic Entertainment und die Entwickler FakeFish & Undertow Games liefern neue Wege zu sterben, neue Dinge zum Abschiessen – und neue Kreaturen zum unbeabsichtigten Umarmen.

Ob ihr mutig genug seid, um fremdartige Ruinen zu erforschen, leichtsinnig genug, euch in PvP-Schlägereien zu stürzen, oder einfach Lust habt, Bots auf neue und kreative Weise anzuschreien – "Calm Before the Storm" bringt erneut eine Ladung an Verbesserungen, Überarbeitungen und liebevoll integrierter Anarchie. Alles mit einem Ziel: Unter Europas Eis seid ihr niemals wirklich sicher.

Highlights des Updates

Reservetruppe für Permadeath-Modus

- Spieler können nun Bots rekrutieren und als Reserve zurückhalten – ein lange gewünschtes Feature, das auch in der normalen Kampagne funktioniert.

Alien-Ruinen & Mission

- Erforscht drei neue Ruinen-Module und stellt euch der Mission "Lost in Ruins", die euch tiefer in die Überreste der fremden Zivilisation führt.

Neue PvP-Aussenstation

- Eine von Alien-Ruinen inspirierte Station erweitert den "Outpost-Deathmatch"-Modus für mehr Abwechslung im Spieler-gegen-Spieler-Kampf.

Ladebildschirme & visuelle Verbesserungen

- Überarbeitete Level-Hintergründe und neue Ladebildschirm-Illustrationen sorgen für mehr Atmosphäre und Immersion.

Erweiterte verlassene Aussenposten

- 14 neue Module für verlassene Stationen, erstellt vom langjährigen Community-Modder NotWendy.