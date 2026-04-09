Barotrauma: Home & Harbor - Erstes Gameplay enthüllt

Während die NASA über Leben auf dem Jupitermond Europa spekuliert, ist dies in "Barotrauma" Realität. Mit der kommenden Erweiterung "Home & Harbor" wird euer Aufenthalt dort dauerhafter. Die Expansion ergänzt das Spiel um den Bau und das Management von Basen sowie um Aussenposten, die ihr übernehmen könnt.

Crews haben die Möglichkeit, Aussenposten zu beanspruchen, auszubauen oder gewaltsam zu besetzen. Diese lassen sich in Knotenpunkte für Industrie und Forschung verwandeln, inklusive eigener Bevölkerung. Diese Neuerungen sind in das Wirtschaftssystem und die Fraktionsmechaniken eingebunden. Während ihr mit euren U-Booten Handel treibt, gewinnen oder verlieren Fraktionen unabhängig von eurem Handeln an Einfluss. Europa entwickelt sich weiter, auch ohne euch.

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