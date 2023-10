Batman Arkham Trilogy verschoben

Publisher Warner Bros. Games gibt bekannt, dass sich der Release der "Batman Arkham Trilogy" nach hinten verschiebt. Einen neuen Termin hat man auch parat.

Demnach verschiebt sich der Release der "Batman Arkham Trilogy" auf den 1. Dezember. Eigentlich war der 13. Oktober angepeilt worden. Als Grund für die Verzögerung gibt man in einem offiziellen Statement an, dass man mehr Zeit benötigt, um den Spielern am Ende die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Ausserdem entschuldigt man sich für die zusätzliche Wartezeit.

Die "Batman Arkham Trilogy" besteht aus "Batman Arkham Asylum", "Batman Arkham City" und "Batman Arkham Knight" und ist für Switch in der Mache. Sie war im Juni im Rahmen einer Direct-Episode offiziell angekündigt worden.