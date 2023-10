Battle Crush: Globaler Beta-Test

NCSOFT gibt bekannt, dass der Action-Brawler "Battle Crush" ab jetzt für den globalen Betatest auf PC und Google Play geöffnet ist. Im Frühjahr 2024 wird das Spiel für PC, Mobilgeräte (Android und iOS) und für Nintendo Switch verfügbar sein.

Vom 23. bis 30. Oktober läuft der in 25 Ländern in Nordamerika, Europa und Südostasien verfügbare Betatest zu "Battle Crush". Ihr könnt zu festgelegten Spielzeiten in jede der Regionen des Spiels einsteigen und die strategische Brawl-Action in drei verschiedenen Spielmodi und mit 15 Charakteren namens Calixers erleben.

Der actionreiche Battle-Brawler "Battle Crush" wird derzeit von NCSOFT entwickelt und soll im Frühjahr 2024 erscheinen. Nach dem Release wird der plattformübergreifende Titel für PC, Mobilgeräten (Android und iOS) und für Nintendo Switch verfügbar sein – mit Crossplay-Unterstützung.

In "Battle Crush" muss sich auf einem immer kleiner werdenden Gelände Feinden aus allen Richtungen gestellt werden. Um den Sieg zu erlangen, muss aus 30 Spieler als letztes überlebt werden. Zu den Highlights gehören:

Schnelle, actiongeladene strategische Schlägereien mit unkomplizierter Steuerung – Mit unterschiedlichen, benutzerfreundlichen Steuerungseinstellungen und strategischen Kampfaktionen können Spieler fünf verschiedene Fähigkeiten kombinieren, um spannende Matches auszutragen. Jede Runde dauert dabei höchstens 8 Minuten und jede der Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten variiert je nach Charakter in Distanz, Timing und Ausdauerverbrauch und ermöglicht so einen strategischen Spielablauf.

– Mit unterschiedlichen, benutzerfreundlichen Steuerungseinstellungen und strategischen Kampfaktionen können Spieler fünf verschiedene Fähigkeiten kombinieren, um spannende Matches auszutragen. Jede Runde dauert dabei höchstens 8 Minuten und jede der Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten variiert je nach Charakter in Distanz, Timing und Ausdauerverbrauch und ermöglicht so einen strategischen Spielablauf. Originelle Schlachtfelder und verschiedene Spielmodi für bis zu 30 Spieler – Da die Schlachtfelder mit der Zeit immer kleiner werden, müssen die Spieler immer in Bewegung bleiben. Es kann je nach Geschmack zwischen verschiedenen Spielmodi und Schlachtfeldern gewählt werden. Spielbar sind Battle Royale (Solo oder im Team), Brawl (Solo oder im Team) oder der Build-Up-Modus.

– Da die Schlachtfelder mit der Zeit immer kleiner werden, müssen die Spieler immer in Bewegung bleiben. Es kann je nach Geschmack zwischen verschiedenen Spielmodi und Schlachtfeldern gewählt werden. Spielbar sind Battle Royale (Solo oder im Team), Brawl (Solo oder im Team) oder der Build-Up-Modus. Charaktere mit eigener Geschichte und Fähigkeiten – "Battle Crush" bietet eine vielfältige Auswahl an Calixers, inspiriert von mythologischen Figuren wie Hermes, Poseidon, Urus und Lops. Während des Betatests werden 15 Calixer verfügbar sein, die ihren Charme und ihre individuellen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Ihr könnt über die [offizielle Webseite von "Battle Crush6(https://battlecrush.plaync.com/en-us/cbt2023)", Steam und Google Play am globalen Betatest teilnehmen. Während des Tests können Spielinformationen, Ankündigungen und Community-Events auf dem offiziellen Discord-Kanal zum Spiel gefunden werden.