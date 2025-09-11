Oktober-Termin für Battle Suit Aces

Entwickler Trinket Studios hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Battle Suit Aces" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Anfang Oktober gedulden.

So wird "Battle Suit Aces" ab 7. Oktober erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Switch und PC angegeben. Weitere Versionen sind offenbar nicht angedacht.

Dazu bekommen wir einen neuen Release Date Trailer zu "Battle Suit Aces" gezeigt. Darin wird uns die spielerische Mischung aus Card Battler und Rollenspiel 44 Sekunden lang in bewegten Bildern vorgestellt. Insgesamt vermittelt man damit einen guten Eindruck, was von dem Spiel zu erwarten ist.

"Battle Suit Aces" war im Juni 2024 angekündigt worden.