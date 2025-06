Battle Train im Launch-Trailer

"Battle Train", ein Roguelite-Spiel mit Deckbuilding-Elementen, ist ab sofort für Nintendo Switch und PC verfügbar. Es wurde gemeinsam von Terrible Posture Games, Inc. und Nerd Ninjas LLC entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht. Das Spiel kombiniert strategisches Ressourcenmanagement mit actionreichen Kämpfen auf fahrenden Zügen. Schauplatz ist eine fiktive Gameshow mit verzweigten Spielverläufen, Bosskämpfen, besonderen Ereignissen und einer Vielzahl an Gegnern. Ziel ist es, sich in schnellen Gefechten durchzusetzen und den Verlauf der Geschichte durch eigene Entscheidungen zu beeinflussen.

"Battle Train" spielt vor dem Hintergrund einer gleichnamigen, fiktiven Gameshow. Ihr übernehmt die Rolle von Teilnehmenden, die in Zugkämpfen gegen rivalisierende Champions antreten. Durch das Sammeln und Ausspielen von Karten baut ihr Gleise, um Ressourcen freizuschalten, eure Basis zu verteidigen und gegnerische Strukturen anzugreifen. Die Karten werden auf einem Raster platziert und haben jeweils bestimmte Ressourcenkosten. Wird ein Gleis mit der gegnerischen Basis verbunden, wird eine mit Sprengstoff beladene Lokomotive losgeschickt, um diese zu zerstören. Wer zuerst alle gegnerischen Basen vernichtet, gewinnt die Runde und erhält neue Karten für das Deck, Währung zur Individualisierung, Zug-Upgrades und weitere Belohnungen.

