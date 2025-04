Banday Namco kündigt Battle Train an

Bandai Namco kündigte heute die Veröffentlichung von "Battle Train" an, einem Deck’n’Trade-Roguelite-Spiel, das von Terrible Posture Games, Inc. und Nerd Ninjas LLC entwickelt wurde. "Battle Train" bietet eine neue Interpretation des Genres, indem es Roguelite-Deckbuilding mit Zug-Kämpfen auf Schienen kombiniert, umrahmt vom Setting einer Spielshow.

"Battle Train" wurde von Terrible Posture Games, Inc. und Nerd Ninjas LLC entwickelt, die beide auf die Entwicklung von Roguelite-Spielen spezialisiert sind. Terrible Posture Games wurde von Branchenveteran Joe Mirabello gegründet und ist das Studio hinter Titeln wie "Tower of Guns" und "Mothergunship". Ausserdem sind sie für ihre Beiträge zu Marken wie The Walking Dead und Invincible bekannt. Nerd Ninjas, eine bewährte Kraft in der Co-Entwicklung und dem Erschaffen von neuen IPs, hat kürzlich das Roguelite-Spiel Rogue Piñatas: "VRmaggedon" veröffentlicht. "Battle Train" ist eine Kombination aus ihrer kreativen Energie und ihrer Erfahrung in der Spieleentwicklung, die sie selbst als „das absurdeste Zugduellspiel der Welt“ bezeichnen. Spielende legen darin verschiedene Züge auf Schienen, um explosive Lokomotiven zum gegnerischen Zugdepot zu schicken. Mit rasanten Duellen, verzweigten Pfaden, Bosskämpfen, besonderen Ereignissen und ständig steigenden Einsätzen bietet "Battle Train" für jeden etwas.

"Wir waren von Battle Train sofort begeistert, als wir die kreativen Teams dahinter kennenlernten und die Gelegenheit hatten, dieses besondere Deckbuilding-Spiel auszuprobieren. Was uns an Battle Train beeindruckt hat, sind die Innovation im visuellen Stil, der erzählerische Hintergrund und die Kombination von Genres, die zusammen ein actionreiches Erlebnis schaffen, das sehr viel Spass macht und auch beim wiederholten Spielen noch Freude bereitet."

Karim Farghaly, Senior Vice President Business Innovation and Licensing bei Bandai Namco Entertainment America, Inc.

"Battle Train" spielt vor dem Hintergrund der gleichnamigen, weltweit beliebten Spielshow, in der die Spielenden in die Rolle der Teilnehmenden schlüpfen, die in Zugkämpfen gegen rivalisierende Champions antreten. Durch das Sammeln und Ausspielen von Karten bauen die Teilnehmenden Strecken, um Ressourcen freizuschalten, ihre eigenen Basen zu schützen und gegnerische Strukturen anzugreifen. Die Gleise werden mithilfe von Karten, die jeweils einen Rohstoff kosten, auf dem Spielfeld ausgelegt. Die Gleise müssen dabei mit einer gegnerischen Basis verbunden werden, um eine mit Sprengstoff vollgepackte Lokomotive auf eine Fahrt zum Feind schicken zu können. Wer die Basen des Gegners zuerst zerstört, gewinnt die Runde und erhält z.B. neue Kartendecks, Geld zum Anpassen, Zugverbesserungen und mehr. Die Spielenden müssen sich Strategien ausdenken, um die effektivsten Decks zu bauen und die Kontrahenten im Kampf zu übertrumpfen. Eine kostenlose Demo des Spiels ist aktuell über Steam verfügbar.

"Battle Train ist ein Projekt, an dem wir intern schon lange gearbeitet haben und auf das wir immer wieder zurückgekommen sind. Es ist ein absurdes Konzept, das eine spassigen Mischung aus Taktik und Roguelite-Wiederspielbarkeit ergibt. Es ist ein besonderes Gefühl, einen mit Sprengstoff beladenen Zug in die gegnerische Basis zu schicken und eine Kaskade von Kettenreaktionen auszulösen. Die Partnerschaft mit Bandai Namco Entertainment America ermöglicht es uns, diesen Titel einem viel breiteren Publikum zugänglich zu machen, ganz zu schweigen von der Hilfe, das Spiel auf Nintendo Switch zu bringen."

Joe Mirabello, CEO und Gründer von Terrible Posture Games, Inc

"Battle Train" wird ab dem 18. Juni für Nintendo Switch und PC erhältlich sein.