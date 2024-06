BattleCore Arena: Kostenlos im Early Access

Heute gab Ubisoft bekannt, dass "BattleCore Arena", ein kostenloser kompetitiver Plattform-Shooter, im Early Access auf PC verfügbar ist. Um dies zu feiern, werden Spieler, die das Spiel zwischen dem 6. und 13. Juni spielen, automatisch ein exklusives First Wave-Banner freischalten, um sich stilvoll unter den ersten Early Adopters von BCA zu rühmen.

In "BattleCore Arena" betritt man in Gestalt eines kugelförmigen Kerns mehrstufige Karten und kämpft gegen Gravitationskräfte an, während man rollt, rennt, springt und doppelspringt, um gegnerische Spieler mit physikbasierten Bewegungen zu auszumanövrieren. Ihr werdet auch in der Lage sein, eure Gegner aus dem Spielfeld zu schubsen (oder von ihnen geschubst zu werden), während sie ein vielseitiges Arsenal an Waffen für den Nahkampf oder die mittlere Distanz einsetzen, sowie Perks, die ihnen helfen, Gefahren auszuweichen, Gegner auszuschalten oder ihren verbündeten Teammitglieder zu helfen.