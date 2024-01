BattleCore Arena: Neues Ubisoft-Spiel

Ubisoft kündigte heute "BattleCore Arena" an, einen kostenlosen, kompetitiven Platform-Shooter, der von Ubisoft Bordeaux entwickelt und für PC erscheinen wird. In "BattleCore Arena" betreten die Spielenden in Gestalt eines kugelförmigen Kerns mehrstufige Karten und nutzen Gravitationskräfte, während sie rollen, sprinten, springen und doppelspringen, um ihre Gegner mit physikbasierten Bewegungen auszumanövrieren.

Es wird auch möglich sein, sich gegenseitig hinauszuwerfen, indem man ein vielseitiges Arsenal an Waffen einsetzt, oder Perks zu nutzen, die dabei helfen, Gefahren auszuweichen, Mitspieler auszuschalten oder den eigenen Verbündeten zu unterstützen.