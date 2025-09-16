Aktuelle Warnung zu Battlefield 6

Momentan gibt es vielerorts Warnungen vor "Battlefield 6"-Phishing durch falsche Reddit-Anzeigen. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Auf Reddit sind nämlich betrügerische Links rund um "Battlefield 6" aufgetaucht. Sie werden als Werbung geschaltet und geben inhaltlich vor, Zugang zu einem angeblichen Playtest des neuen Battle-Royale-Modus zu ermöglichen. Tatsächlich handelt es sich aber um Phishing-Versuche, welche darauf abzielen, Zugangsdaten von Steam-Konten zu stehlen.

Demnach kursieren in der Community Anzeigen, die mit täuschend echt wirkenden Domains arbeiten. Diese leiten auf eine gefälschte Steam-Seite weiter. Dort sollen Nutzer ihre Daten eingeben, was direkt zur Übernahme des Kontos durch Betrüger führt.

Bereits im Sommer waren ähnliche Fälschungen auf Instagram im Umlauf. Jetzt hat sich der Fall auf Reddit verlagert, wo die hohe Nachfrage nach dem Ego-Shooter eine perfekte Grundlage für Angriffe bietet. Electronic Arts hat noch keine Stellungnahme zu der Situation veröffentlicht.

"Battlefield 6" erscheint am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.