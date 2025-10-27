Battlefield 6: Baldiger Shadowdrop des Battle Royale Modes?

Der Dataminer Modern Warzone ist sich immer noch sehr sicher, dass der Battle-Royale-Modus für "Battlefield 6" schon bald als Shadowdrop verfügbar sein wird. Wir fassen alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammen.

Demnach soll der Battle-Royale-Modus für "Battlefield 6" angeblich schon morgen verfügbar sein. Er hört auf den Codenamen "Granite" und wird später "Battlefield: RedSec" heissen. Grundlagen dafür sind Daten aus der EA-App. Weder Electronic Arts noch die Battlefield Studios haben sich bisher zu dem Thema geäussert, weshalb wir letztlich nur abwarten können.

Modern Warzone hatte schon im September über den Termin für den Battle-Royale-Modus von "Battlefield 6" berichtet. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Battlefield 6" erschien am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.