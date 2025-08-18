Battlefield 6: Erster Blick auf die Technik

Im Anschluss an die offene Beta haben die Kollegen von Digital Foundry einen ersten Block auf die technische Seite von "Battlefield 6" geworfen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich erste Antworten gibt.

Hier wird die Technik von "Battlefield 6" über 13 Minuten lang analysiert. Dabei zeigt sich grundsätzlich ein Fortschritt im Vergleich zum vergangenen Teil, also "Battlefield 2042". Gebäude und Strukturen lassen sich etwa präziser beschädigen, auch wenn die Technik auf vordefinierten Schadensstufen basiert. Nach einer bestimmten Belastung stürzen komplette Fassaden ein, was an die stärker zerstörungsorientierten Vorgänger erinnert.

Eine höhere Anzahl an Objekten und verbesserte Texturen steigern gleichzeitig die grafische Tiefe von "Battlefield 6". Auf der PS5 läuft der Ego-Shooter selbst in intensiven Gefechten stabil mit 60 Bildern pro Sekunde. Diverse Leistungsmodi bieten Anpassungsmöglichkeiten zwischen Bildqualität und Bildrate. Die Auflösung erreicht maximal 1440p und dynamisches Scaling sorgt dabei für eine gleichbleibende Performance.

Das Beleuchtungssystem erfasst zudem indirektes Licht präziser und erzeugt dadurch vor allem in engen Räumen eine realistischere Atmosphäre. Verbesserte Schatten und intensivere Farbtöne unterstützen simultan den Eindruck einer glaubwürdigen Spielwelt. Trotz kleiner Einschränkungen bei der globalen Beleuchtung überwiegt letztlich der positive Gesamteindruck.

"Battlefield 6" erscheint am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.