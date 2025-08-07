Battlefield 6 mit KI-Bots

Im Rahmen des Enthüllungsevents von "Battlefield 6" in Hongkong hat Entwicklungsleiterin Anna Narrevik von DICE weitere Details zu den Spielmechaniken des kommenden Ego-Shooters verraten. Dabei ging es etwa um den Umgang mit unvollständigen Servern.

In "Battlefield 6" sollen nämlich erstmals von der KI-gesteuerte Bots automatisch in laufende Mehrspielermatches integriert werden, sobald nicht genügend menschliche Spieler vorhanden sind. Die Massnahme soll die gewohnte Dynamik der Gefechte auch bei geringerer Spielerzahl aufrechterhalten. Wir können dabei jederzeit in die Partie einsteigen und einen Bot ersetzen.

Zudem sollen klassische Karten nach dem Start von "Battlefield 6" zurückkehren. Dabei denkt man etwa an Schlachtfelder wie die Firestorm-Map, wobei hier viel vom Feedback der Community abhängt. Generell will man beliebte Mehrspieler-Szenarien früherer Teile neu auflegen und mit modernen Spielmechaniken verknüpfen. Regelmässige Quartalsupdates sind ebenfalls angedacht, um den Titel langfristig aktuell zu halten.

"Battlefield 6" erscheint am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.